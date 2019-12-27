Анджелина Джоли загнала в тупик неожиданным признанием

Актриса призналась, что ее постоянно мучают комплексы. Она считает себя некрасивой, и иногда ей кажется, что она выглядит как смешная кукла.

«О Боже, я все время борюсь с низкой самооценкой! Мне кажется, такое бывает у всех. У меня масса проблем с самой собой. Я странно выгляжу», – заявила светская львица.

Тем не менее, Джоли нашла спасение в своих детях. Именно они помогают ей справиться с внутренней неуверенностью в себе. Наследники заставляют мать почувствовать себя самым лучшим человеком на свете.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 25 Дек 2019 в 7:42 PST

«Я прихожу домой, а дети в пижамах бегут ко мне и обнимают. Вот тогда я чувствую себя особенной», – откровенно сказала Анджелина.

Судя по всему, развод с Брэдом Питтом не прошел для звезды бесследно. Джоли в корни поменяла свое представление о любви.

«По-моему, мы влюбляемся не для того, чтобы обрести идеального человека, а для того, чтобы научиться видеть несовершенного человека в прекрасном свете. Вырастить детей. Прожить с ним хорошую жизнь. Быть хорошим другом. И идти за ним со всем, что у вас есть, независимо от того, сколько времени это займет», – высказалась голливудская актриса.

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