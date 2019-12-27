Участник штурма дворца Амина в 1979 году рассказал о героизме советского спецназа

Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о подвиге и героизме советского спецназа, который зимой 1979 года провел тайный штурм дворца Амина в Кабуле.

Турсункулов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, что штурм дворца начался вечером 27 декабря. Основной задачей его подчиненных было довести дополнительный десант до дворца.

«Личный состав моего взвода и четыре БТР выстроились в линию. Рядом стояли БМП-1 третьей роты, которой командовал старший лейтенант В.С. Шарипов. Именно они должны были начать движение первыми. В 19.15 в небо взлетела ракета, и в наушниках прозвучал сигнал голосом «Шторм-333». … БМП почему-то не трогались с места. И тогда в наушниках вновь прозвучала команда «Шторм-333», Вперед! Вперед! – и далее несколько слов матом. Со стороны дворца послышался звук сильной стрельбы. Понимая, что делаю неправильно, я все же приказал механику-водителю «Вперед!» и выехал на узкую дорожку, ведущую к дворцу», – вспомнил полковник.

Он рассказал, что со стороны дворца начался «ураганный огонь», и одна из пуль сбила с него каску, другая повредила триплекс, из-за чего управлять движением БТР пришлось по переговорному устройству. Кроме того, две передние пары колес БТРа оказались пробиты, и скорость движения сильно замедлилась.

Первым под прицельным огнем у дворца высадился дополнительный десант – группа «Зенит». «То, что происходило в эти минуты, трудно описать! Дворец огрызался всей своей мощью! Огонь велся также и снизу. Продолжал вести огонь станковый гранатомет», – вспомнил Турсункулов, добавив, что советским военным очень помогал огонь «Шилок», которые «били по дворцу не переставая».

«Из-за скалистого грунта я со своими бойцами не мог окопаться. Нам оставалось прижиматься к земле и к стенам и оттуда вести огонь, поддерживая действия группы «Зенит». Первая атака «зенитовцев» захлебнулась. Охрана сверху бросала гранаты. … Вторая попытка оказалась удачной. На нашем направлении во дворце начался пожар, и это позволило нам подойти к дворцу ближе, поскольку из-за пожара охрана отошла от его очагов», – рассказал Турсункулов.

Он добавил, что решил нарушить приказ и войти во дворец после того, как услышал крик одного из командиров. «Кругом кричали раненые. Я понимал, что задача срывается. … В это время я услышал крик: «Вставайте мужики! На помощь!» Назвать это просто криком было бы не точно. Мне кажется, что это был крик души. …В этот момент мне будто в голову ударило. Точно помню, маму, папу увидел. Связи нет, задачи зенитовцев не знаю, во дворец приказано не заходить… Но понимаю, что надо что-то делать», – вспомнил Турсункулов.

По его словам, в этот момент он «заплакал от обиды». «Умирать не хотелось, но этот крик продолжал стоять в ушах», – рассказал полковник, добавив, что тогда собрал пятерых бойцов и рассказал им о решении помочь тем, кто находился во дворце.

«Как добежал наверх, по лестнице, ведущей ко дворцу, не знаю. На полпути получил пулю, которая ударила в магазин, находившийся под одеждой. От удара дыхание словно бы остановилось, но ноги автоматически продолжали бежать. По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. …Как с ребятами пробились к дворцу, ума не приложу», – вспомнил Турсункулов.

Пробив стену дворца гранатометом, военные вошли в здание и, прикрывая друг друга, двинулись по коридорам. «Точно помню, что пришло какое-то озлобленное ощущение, затмившее страх за свою жизнь. По коридору шли так, как много раз отрабатывали на занятиях, прикрывая друг друга. Открывали дверь, бросали внутрь гранату, после взрыва влетали внутрь, давали очереди по шкафам. Убедившись, что живых нет, двигались дальше. … Один из моих солдат был ранен, но остался прикрывать нас», – рассказал военный.

Вспоминая о прощании с погибшими, Турсункулов рассказал, что в тот день «никто и не скрывал тогда слез, ведь это были слезы настоящих мужчин, которые недавно побывали у черты, за которой нет возврата назад».

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