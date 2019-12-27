София Ротару отказалась от выступлений в новогоднюю ночь

Многие звёзды шоу-бизнеса получают большие гонорары за выступление в новогоднюю ночь, но при этом некоторые всё же отказываются от высокооплачиваемых корпоративов. Представитель Софии Ротару Сергей Лавров недавно сообщил, что в этом году певица решила встречать праздник в кругу семьи, а не на концерте.

По словам Лаврова, в этом году число заказов на выступление звёзд на корпоративах несколько меньше, чем было в прежние годы. При этом всё же достаточно много обеспеченных людей готовы заплатить «круглую» сумму за Новый год в компании известных исполнителей. К примеру, за концерт продолжительностью не больше часа таких знаменитостей, Филипп Киркоров, Ротару, Лобода или Басков предлагают 50-200 тыс. евро.

Однако София Михайловна в этом году категорически отказалась от новогодних выступлений. В течение года певица и без того имеет несколько десятков концертов, поэтому в праздник намерена отдохнуть с семьёй. Такое же решение приняли Ургант и Леонтьев. Пугачёва также не планирует выступать в Новый год, но Лавров считает, что её, скорее всего, можно было бы и уговорить, предложив около 25 миллионов рублей.

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