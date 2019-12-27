Адвокат Сергей Жорин объяснил причину дружбы дочери Евгения Петросяна с Еленой Степаненко

Единственная дочь отечественного артиста разговорного жанра и телеведущего Евгения Петросяна не поддерживает отношений с отцом, но при этом дружит с его экс-супругой Еленой Степаненко. Адвокат Сергей Жорин объяснил причину такого поведения Викторины Петросян.

Дочь Евгения Вагановича от первого брака постоянно проживает в Нью-Йорке с супругом и двумя сыновьями – Марком и Андреасом. Не так давно она приехала в Москву, но с Петросяном не встречается, хотя, по словам Жорина, между ними никогда не возникало серьёзных разногласий. Вместо этого дочь юмориста много времени проводит в компании Степаненко, с которой отец расстался больше года назад.



Адвокат Евгения Петросяна говорит, что дружба Викторины с бывшей родственницей может быть продиктована сугубо практичными соображениями. Дело в том, что у юмориста есть недвижимость за границей, но пользуется ею дочь. При этом при разделе имущества, говорит Сергей Жорин, она может отойти Степаненко, поэтому дочь Петросяна старается не создавать конфликтных ситуаций, чтобы не лишиться собственности.

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