Дочь Алёны Апиной и Александра Иратова поддерживает отношения с новой возлюбленной отца

27.12.2019, 10:47, Разное

Известная отечественная исполнительница, экс-участница группы «Комбинация» Алёна Апина недавно рассказала, что её дочь Ксения, рождённая в браке с продюсером Александром Иратовым, поддерживает отношения с новой возлюбленной отца. Певица при этом нисколько не препятствует их дружбе.
Осенью 2016 года Алёна Апина рассталась со вторым супругом Александром Иратовым после более 20 лет брака. У продюсера сейчас новая возлюбленная, хотя официального развода с певицей он до сих пор так и не получил. По словам Апиной, ни ей, ни Иратову данный факт не мешает вполне счастливо жить и заниматься любимым делом.

Певица признаётся, что с новой пассией мужа ни разу не встречалась, хотя и хотела бы это сделать, а вот дочь Ксения часто с ней общается, чему никто из родителей не препятствует. Кстати, инициатором расставания с Иратовым стала именно супруга. Сначала продюсер не воспринимал её слова всерьёз и ждал, когда она «успокоится и передумает». Апина констатировала, что не считает решение скоропалительным и ни о чём не сожалеет.



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