Гаджеты: Что происходит с авто при пересечении «лежачего полицейского» (видео)



Нарушение скоростного режима в городе зачастую ведет к неоправданным и трагическим событиям. Поэтому в особо ответственных местах, рядом с оживленными перекрестками, школами, больницами и общественными зданиями принято устанавливать «лежачих полицейских», которые сдерживают пыл не в меру рьяных водителей. Тем не менее, не для всех водителей очевиден вред, наносимый автомобилю в случае пересечения «лежачих полицейских» на высокой скорости.

Последствия скоростной езды по «лежачим полицейским» продемонстрировал в видеоролике владелец седана Mercedes-Benz E-Class, автомобиле не с самой худшей системой амортизации ходовой части. Для обеспечения большей эффективности урона автомобилю в момент прыжка через преграду, владелец Mercedes убрал внешние декоративные элементы кузова, а съемка осуществлялась с нескольких точек и в замедленном формате.

Из нескольких высокоскоростных проездов над «лежачим полицейским», только один раз условный нарушитель избежал последствий. Однако во всех остальных случаях на видео видно, что подвеска и колеса авто испытывают достаточно сильную ударную нагрузку, способную деформировать механизмы автомобиля.

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