Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета

Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Алма-Ате, подчеркнув, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных, сообщила пресс-служба Кремля.

«В РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – передает РИА «Новости» текст телеграммы российского лидера.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли девять человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных. В российском консульстве заявили, что по предварительным данным россиян на борту не было.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов уточнил, что в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.





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