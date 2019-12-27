Госбюджет Украины недополучил 56 млрд грн, в том числе из-за укрепления национальной валюты – Минфин

В январе – ноябре 2019 года государственный бюджет Украины недополучил 56 млрд грн запланированных доходов. Об этом свидетельствуют данные (.xslx) Госказначейской службы.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за первые 11 месяцев 2019 года составили 94,1% от запланированного показателя – поступило 899,7 млрд грн, тогда как планировали собрать 955,7 млрд грн.

В макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов Украины за январь – ноябрь 2019-го, опубликованном 26 декабря, сказано, что на этот показатель повлиял ряд факторов, среди которых, кроме укрепления гривны, – снижение цен на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий и освобождение от налогообложения НДС импорта солнечных батарей, а также ветрогенераторов.

Вместе с этим, в Минфине отметили, что в ноябре таможня перевыполнила план по поступлению платежей на 300 млн грн. Также отмечается положительная тенденция по уплате налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц – месячное расписание по поступлению доходов от этих налогов в ноябре перевыполнено на 1,9 млрд грн и 100 млн грн соответственно.

По данным Минфина, тренд к укреплению обменного курса гривны продолжается более года: средний обменный курс гривны к доллару США за январь – ноябрь 2019 года составил 26 грн/$ против 27,1 грн/$ за соответствующий период 2018 года.

На 26 декабря НБУ установил курс 23,26 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это «естественный процесс» при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривны негативным явлением.

В комментарии изданию «ГОРДОН» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак выразил мнение, что в 2020 году курс гривны, скорее всего, будет падать, на это рассчитывают Нацбанк и правительство Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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