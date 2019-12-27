Защита экс-беркутовцев подала апелляцию на арест

Защита экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, подала апелляцию на арест. Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Отмечается, что апелляционная жалоба поступила в суд 26 декабря.

Пресс-служба суда проинформировала в Facebook, что заседание назначено на 12.00 27 февраля.

Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно… Posted by Київський апеляційний суд on Neljapäev, 26. detsember 2019

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года. По информации СМИ, он состоится 29 декабря.

«Громадське» 23 декабря сообщило, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию «ГОРДОН», что бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками «ДНР» и «ЛНР», но в этот раз есть большая вероятность, что их все же обменяют.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен удерживаемыми лицами трех экс-беркутовцев.

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова утверждает, что семьи экс-беркутовцев обратились к боевикам с просьбой включить их близких в список на обмен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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