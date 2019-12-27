Суд ужесточил меру пресечения экс-нардепу Кайде, которого подозревают в участии в драке с нардепом Богданцом

26 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату от «Свободы» Алексею Кайде, которого подозревают в участии в драке с парламентарием от «Слуги народа» Андреем Богданцом, сообщила пресс-служба суда.

Апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который отпустил экс-политика на поруки народных депутатов.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором и стороной защиты, удовлетворено частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22.00 до 6.00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года включительно», – рассказали в пресс-службе.

Драка в Раде между Богданцом и активистами ВО «Свобода» произошла 11 декабря после заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект №2178-10 об открытии рынка сельхозземли. В частности, в конфликте участвовали депутаты ВР VII созыва от «Свободы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук рассказала, что таким образом активисты пытались добиться снятия документа с рассмотрения. Заседание комитета перенесли на 12 декабря.

Во фракции «Слуга народа» назвали драку провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Богданец заявлял, что после драки у него диагностировали сотрясение мозга и другие телесные повреждения. 12 декабря депутат сообщил «Украинской правде», что находится в больнице «Феофания». «Врачи настаивают, чтобы был в больнице не менее недели. Много ударов по голове, синяки по всему телу», – сказал он.

В этот же день полиция сообщила о задержании мужчины, участвовавшего в драке с Богданцом. Правоохранители не назвали имени подозреваемого, но было известно о задержании Кайды.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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