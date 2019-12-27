Как 52-летнему сингапурцу удается выглядеть на 20 лет

27.12.2019, 10:37, Разное

Чуандо нередко называют современным «Дорианом Греем» из знаменитого произведения Оскара Уайльда. В книге главный герой мечтал никогда не стареть и каким-то неведомым образом оставался молодым и красивым в то время, как все возрастные изменения оказывались на его портрете. 

Наш же герой сам предпочитает создавать изображения людей. Тан фотограф и модель. Приток фанатов начался для него с того, что мужчина сперва долгое время выкладывал в социальную сеть «Инстаграм» свои работы, а потом как-то раз решил опубликовать селфи, что вызвало чуть ли не эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники принялись выспрашивать у Чуандо, как ему удается сохранить красоту в таком возрасте.

По словам Тана, ничего удивительного здесь нет. Он ведет активный образ жизни и правильно питается. Так на завтрак он съедает шесть яиц, сваренных вкрутую. При этом в пищу он употребляет только два желтка из-за большого содержания холестерина в них.

Помимо этого, он достаточно много тренируется. Четыре или три раза в неделю, при большой загруженности, Чуандо занимается спортом. Полчаса он отводит на силовые упражнения, после которых следуют кардио-нагрузки. Плавает современный «Дориан Грей» каждый день. 

Кроме того, мужчина предпочитает рано засыпать. Он отмечает, что старается ложиться не позже 23:00. Что касается косметики и различного рода инъекций, то Тан не прибегает к услугам косметологов. Единственное, чем он пользуется, это гель для умывания и увлажняющий крем.



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