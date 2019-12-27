Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 8 копеек – до 62,13 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 69,08 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 68 долларов за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».





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