Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

27.12.2019, 10:37, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 8 копеек – до 62,13 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 69,08 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 68 долларов за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».



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