Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 8 копеек – до 62,13 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 69,08 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 68 долларов за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: «Барическая пила», или резкие перепады давления придут в Москву к 31 декабря и продержатся первые дни 2020 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Барическая пила» – это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким. Именно такая погода ожидается к […]
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