Гривна к доллару подешевела до 23,29 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 декабря.

Курс гривны к доллару США снизился на три копейки: с 23,26 грн/$ до 23,29 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на четыре копейки: с 25,77 грн/€ до 25,81 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю тоже снизился: с 3,74 грн/10 руб. до 3,77 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов. Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, […]