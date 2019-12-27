Гривна к доллару подешевела до 23,29 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 декабря.
Курс гривны к доллару США снизился на три копейки: с 23,26 грн/$ до 23,29 грн/$.
Курс гривны к евро ослаб на четыре копейки: с 25,77 грн/€ до 25,81 грн/€.
Курс гривны по отношению к российскому рублю тоже снизился: с 3,74 грн/10 руб. до 3,77 грн/10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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