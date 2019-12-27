Правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи

Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку. Об этом 26 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя официального Триполи.

Ливийское правительство просит у Турции воздушную, наземную и морскую военную поддержку, чтобы отразить наступление на столицу страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявил, что отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халиф Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии воюют пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из российской ЧВК «Вагнер». Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов. Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, […]