Алла Пугачёва о смерти Галины Волчек: «Пусть наша любовь будет с тобой на пути к Господу»

27.12.2019, 10:30, Разное

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва на странице в Instagram высказалась о смерти 86-летнего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Певица написала о пути ушедшей из жизни актрисы к Господу, в котором её будет сопровождать искренняя любовь близких, родных и знакомых.
Алла Пугачёва в соцсети поделилась архивным снимком, на котором Галина Волчек запечатлена с подрастающими двойняшками – Гарри и Елизаветой. В подписи к посту певица констатировала, что потрясена известием о смерти артистки. Она называет Галину Борисовну «великой, родной и любимой», сожалея о том, что они больше никогда не увидятся, не услышат смех и голоса друг друга.


В комментариях многие подписчики присоединились в словам Аллы Пугачёвой, говоря, что смерть Волчек – большая утрата, а об уходе из жизни дорогих людей всегда больно слышать. Николай Басков, Юлия Высоцкая, Эвелина Блёданс и другие отечественные знаменитости под постом Примадонны оставляют «эмодзи» в виде сложенных в молитве ладоней.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов. Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика