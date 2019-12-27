Алла Пугачёва о смерти Галины Волчек: «Пусть наша любовь будет с тобой на пути к Господу»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва на странице в Instagram высказалась о смерти 86-летнего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Певица написала о пути ушедшей из жизни актрисы к Господу, в котором её будет сопровождать искренняя любовь близких, родных и знакомых.
Алла Пугачёва в соцсети поделилась архивным снимком, на котором Галина Волчек запечатлена с подрастающими двойняшками – Гарри и Елизаветой. В подписи к посту певица констатировала, что потрясена известием о смерти артистки. Она называет Галину Борисовну «великой, родной и любимой», сожалея о том, что они больше никогда не увидятся, не услышат смех и голоса друг друга.
В комментариях многие подписчики присоединились в словам Аллы Пугачёвой, говоря, что смерть Волчек – большая утрата, а об уходе из жизни дорогих людей всегда больно слышать. Николай Басков, Юлия Высоцкая, Эвелина Блёданс и другие отечественные знаменитости под постом Примадонны оставляют «эмодзи» в виде сложенных в молитве ладоней.
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