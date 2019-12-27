В Киеве появится «кризисная комната» для пострадавших от домашнего насилия

В Киеве весной 2020 года появится «кризисная комната» для помощи пострадавшим от домашнего насилия, об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, пишет пресс-служба КГГА.

«Контакт-центр 15-51 опросил 3500 граждан. Большинство из них четко понимают, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание – куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек», – подчеркнула Хонда.

По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Для решения этой проблемы городские власти планируют весной 2020 года открыть «кризисную комнату».

«Эта «комната» на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой «кризисной комнате», получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники – с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса», – отметила чиновница.

Она сказала, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилию: 15-00 или 044-272-15-00.

«Если есть физическое насилие, надо обращаться в полицию. Но если в семье есть такие тенденции, то лучше насилие предотвратить и позвонить на 15-00. Здесь можно получить психологическую и юридическую помощь», – добавила Хонда.

11 января в Украине вступили в силу поправки в ряд статей Уголовного кодекса. Закон предусматривает криминализацию домашнего насилия: оно наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В Украине будут работать группы полиции, реагирующие только на вызовы о домашнем насилии, сообщал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

6 ноября Кабинет Министров Украины одобрил создание колл-центра для жертв домашнего насилия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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