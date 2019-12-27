Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,07% – до уровня 3034 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2% – до 1538 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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