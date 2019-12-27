Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,07% – до уровня 3034 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2% – до 1538 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов. Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Имидж онегиных / 21 декабря
- Россия и ОАЭ принимают участие в наземных и воздушных атаках в битве за Триполи / 16 декабря
- Лиза Арзамасова о ежегодной декабрьской диете: «Мордашка заостряется, ключицы торчат» / 17 декабря
- Наука: Первый чёрный англичанин: о чём рассказала ДНК Чеддарского человека и других древних британцев / 6 декабря
- Состояние Галины Волчек резко ухудшилось / 25 декабря
- С такими темпами «Газпром» может стать украинским / 2 декабря
- Кратковременное голодание уменьшает риск развития заболеваний — Медики / 16 декабря
- Мнение: Миф о русском медведе / 30 ноября