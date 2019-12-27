Валерий Фокин назвал ушедшую из жизни Галину Волчек «своим последним учителем»

Отечественный режиссёр и педагог, худрук Александринского театра Валерий Фокин высказался о смерти 86-летней Галины Волчек. Он назвал коллегу своим «последним учителем», а её уход из жизни – «личной трагедией».

Валерий Фокин констатировал, что в последнее время потерял нескольких людей, сыгравших в жизни важную роль, с которыми он общался на протяжении многих лет. Галина Волчек стала для него учителем, делясь опытом и советами, помогая освоиться в театре и изучить тонкости актёрской профессии. Поэтому смерть худрука «Современника» для коллеги и ученика – тяжёлая личная потеря и трагедия.

Некоторое время назад Волчек в одном из интервью отмечала, что хотела бы после своего ухода видеть родной театр работающим и процветающим. В качестве приемника художественный руководитель «Современника» называла именно Валерия Фокина, но займёт ли он эту должность — на данный момент пока остаётся неизвестным, информирует «Teleprogramma».

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