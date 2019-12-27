На борту потерпевшего в Казахстане крушение самолета было двое украинцев

27.12.2019, 10:30, Новости дня

На борту самолета авиакомпании Bek Air, который сегодня утром упал недалеко от аэропорта в Алматы, находились, в том числе граждане Украины. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

О состоянии украинцев после крушения не сообщается. 

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Изначально сообщалось о 14-ти погибших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Чаще всего на собеседовании при переаттестации появление дорогого имущества в своих декларациях прокуроры объясняли «получением дорогих подарков от родителей, тещ, тестей, других родственников». Об этом 26 декабря рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает «theБабель». Во время последнего этапа переаттестации прокурорам задавали вопросы, связанные с добропорядочностью. «Все проходило в рамках жестких правил, каждому из кандидатов или прокуроров […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика