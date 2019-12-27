На борту потерпевшего в Казахстане крушение самолета было двое украинцев

На борту самолета авиакомпании Bek Air, который сегодня утром упал недалеко от аэропорта в Алматы, находились, в том числе граждане Украины. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

О состоянии украинцев после крушения не сообщается.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Изначально сообщалось о 14-ти погибших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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