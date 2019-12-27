Компания Oppo представила в Китае TWS-наушники Enco Free

В четверг, 26 декабря, китайский производитель потребительской электроники премиум-класса Oppo Electronics Corporation презентовал в Китае TWS-наушники под названием Enco Free. Устройство получило от разработчиков компании 13,4-миллиметровые драйверы, диапазон частот – 16-20 Гц. Завялено, что благодаря двойной магнитной цепи и композитной диафрагме обеспечивается чёткий звук студийного качества.

Отличительной чертой Oppo Enco Free от остальных наушников подобного форм-фактора является возможность прикрепления на новинку специальных силиконовых наконечников, позволяющих владельцу устройства комфортно себя чувствовать во время спортивных занятий или танцев. Гарнитура получила влагозащиту по стандарту IPX4. Каждый наушник вести 4,6 грамма. Имеется поддержка стандарта Bluetooth 5.0.

Наушники могут функционировать в режиме прослушивания музыки до пяти часов. Зарядный футляр позволяет подзарядить устройство от 0 до 100 процентов порядка пяти раз.

Зарядный футляр оснащён светодиодным индикатором, установленным на передней панели. Управление воспроизведением треков в Oppo Enco Free можно осуществлять в том числе и специальными жестами или тапами.

В продаже на местном рынке наушники появятся 31 декабря. Производитель оценил свою новинку в 100 долларов.

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