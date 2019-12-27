Компания Hyundai представила тюнинг-пакет N Performance Parts для авто

Южнокорейская компания Hyundai представила новый пакет улучшений, которые могут быть применены в отношении всей линейки автомобилей.

В частности, пакет продвинутых опций получил название N Performance Parts. Вместе с тем производитель указал, что предложенные параметры позволят существенно повысить уровень комфорта, а также сделать салон автомобилей более удобным. В частности, первый пакет обновлений был представлен в прошлом году. В частности, здесь применили дополнительные детали и комплектующие, которые были интересны конкретным клиентам.

Что касается нового пакета опций N Performance, то здесь применили увеличенные колесные диски, модернизированный салон с алькантарой, а также улучшенный руль и новые обвесы. Стоимость нового набора опций будет озвучена в следующем году.

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