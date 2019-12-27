Россиянам предрекли массовое вымирание

27.12.2019, 10:26, Разное

Росстат обнародовал демографический прогноз на ближайшие 16 лет. К началу 2036 года численность населения может сократиться на четыре миллиона человек до 142 миллионов. В стране будет около 67 миллионов мужчин и 75 миллионов женщин.

В ведомстве также отметили, что ожидаемая продолжительность жизни россиян может увеличиться. По прогнозам, у мужчин она составит 75,18 года, а у женщин – 82,69 года, передает телеканал «360».



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