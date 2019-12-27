МВД Казахстана уточнило число погибших при крушении самолета

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов уточнил, что в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.
Нурахметов заявил, что «в результате происшествия погибли 12 человек, пострадали 49», передает РИА «Новости».
Он добавил, что это данные министерства здравоохранения республики. Личности погибших установлены.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
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Последнее: Чаще всего на собеседовании при переаттестации появление дорогого имущества в своих декларациях прокуроры объясняли «получением дорогих подарков от родителей, тещ, тестей, других родственников». Об этом 26 декабря рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает «theБабель». Во время последнего этапа переаттестации прокурорам задавали вопросы, связанные с добропорядочностью. «Все проходило в рамках жестких правил, каждому из кандидатов или прокуроров […]
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