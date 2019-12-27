МВД Казахстана уточнило число погибших при крушении самолета

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов уточнил, что в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.

Нурахметов заявил, что «в результате происшествия погибли 12 человек, пострадали 49», передает РИА «Новости».

Он добавил, что это данные министерства здравоохранения республики. Личности погибших установлены.

Ранее сообщалось о 15 погибших.





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