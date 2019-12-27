Орбиту МКС скорректировали в два этапа

Две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) были осуществлены в пятницу с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13», сообщили в Роскосмосе.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции 27 декабря были проведены две плановые коррекции ее орбиты», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Напомним, 11 ноября специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС), подняв ее на 800 метров.

В августе орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обновленный южнокорейский лифтбэк Kia Stinger удалось обнаружить во время дорожных испытаний на местных дорогах. По фотографиям не составит труда определить спортивную принадлежность модели новой генерации. Производитель пока не снимает защитный камуфляж с тестируемой модели. Также покупателям на местном рынке уже доступна рестайлинговая версия, которая получила более современный дизайн кузова и улучшенные параметры. В свою очередь, […]