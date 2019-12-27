Мнение: Зачем умерла Галина Волчек?

Вчера, прожив 86 лет, умерла Галина Волчек, худрук «Современника». Режиссёр, актриса. Заслуженная, народная, героиня труда и так далее.

Проболев бронхитом долгие годы и умерев от пневмонии, Волчек умудрялась не выпускать сигарету изо рта 86 лет. Так тоже бывает, да.



Фото: Соцсети

Зачем умерла Галина?

Скажу откровенно: творчество Волчек лично мне не близко. Ни фильмы её, ни театральные работы меня не торкали. Ни один.

Довольно странная ситуация: я — талантлива. Она — наверное, тоже. Я сижу и смотрю её работы и вижу, что — хорошо. Качественно. Но — не торкает.

Так тоже бывает, да.

Первый муж Галины Евгений Евстегнеев — торкал. Соратник Ефремов, его работы — близки. Театр Современник — хороший, один из лучших. Сама Волчек — ну, никак не зашла.

Конечно, любого человека, когда он умирает, жалко. Но будем объективны: Галина Волчек прожила долгую жизнь. Делала то, что ей нравится. Имела деньги и ордена.

Стоит ли убиваться по поводу её кончины? Не вижу смысла — мы все умрём. И уж как жила Волчек, сколько она прожила — по-моему, любой может лишь позавидовать.

Источник: Лена Миро

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