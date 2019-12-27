Новогодняя ночь на площади имени Дерунова

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января рыбинцев приглашают на площадь им. Дерунова. Всех желающих встретить праздник у главной городской елки ждет программа «Новый год встречаем вместе».
Праздничная программа стартует в 23:00 с зажигательных новогодних мелодий. В 23:55 гости на площади смогут посмотреть на большом экране обращение и новогоднее поздравление Президента Российской Федерации. До 03:00 — концертная программа, в которой примут участие лучшие творческие коллективы города, а также поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя дискотека. В 01:30 музыкальный марафон сделает небольшой перерыв на праздничный фейерверк.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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