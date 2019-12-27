В Android 11 появится долгожданная возможность записывать видео без ограничения объемов

В новом поколении самой популярной операционной системы для смартфонов появится долгожданная возможность. Android 11 позволит записывать видео без ограничений объемов.

В наше время любой смартфон может заменить профессиональную видеокамеру. Однако, как известно, программное обеспечение ОС Android не позволяет снимать ролики объемом более 4 гигабайт. В новой версии операционки разработчики обещают устранить подобные ограничения. Смартфоны, которые будут обеспечены 11 модификацией, смогут записывать видео любого размера.

Также в следующих обновлениях системы ожидается возможность записи видео в формате 8K. Поскольку для их хранения потребуется больше места, то в ближайшем можно ожидать и модификации флеш-накопителей в устройстве. О вероятных изменениях в ОС сообщают блогеры-инсайдеры, исследовавшие исходный код новой системы Android. Первую бета-версию Android 11 можно ожидать уже в начале весны 2020 года.

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