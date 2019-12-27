Цветная капуста и брокколи снижают количество генетических мутаций в организме курильщиков

Ученые из Университета Тафтса провели исследование с участием 2000 добровольцев, которые имели большой стаж курения. Они выяснили, что цветная капуста и брокколи снижают количество генетических мутаций в организме данной категории лиц.

Все участники эксперимента увеличили количество овощей в своем рационе, после чего результаты анализов показали, что количество негативных изменений в ДНК крови снизилось на 40%. Такое открытие стало неожиданностью для медиков, которые считали, что брокколи положительно влияет на детосифицирующие ферменты печени, но потом теория была опровергнута.

Овощи действительно защищают клетки человека от патологических изменений, а также борются с распространением метастазов. Медики отметили, что только полный отказ от вредной привычки способен восстановить работу органов дыхания, а цветная капуста и брокколи могут предотвратить последствия длительного стажа.

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