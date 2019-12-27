В России утвердили новые правила регистрации автомобилей с 1 января 2020 года

27.12.2019, 10:21, Разное

В РФ утвердили новые правила, касающиеся регистрации машин. Теперь автомобильные номерные знаки будут выдавать с учетом места прописки водителя с 1 января 2020 года.
Если сейчас регистрация осуществляется по месту взятия транспортного средства на учёт, то с нового года фиксация номерного знака будет проводиться по месту прописки автовладельца. При этом, как следует из распоряжения правительства России, выдача номеров станет возможной только в дилерских центрах, получивших статус специализированной организации. В ГИБДД сотрудники автосалонов будут передавать данные посредством портала государственных услуг после осуществления осмотра транспортного средства. Также нововведения предусматривают запрет на оформление машин на россиян, не достигших 16-летнего возраста.

При этом срок для оформления в ГИБДД автомобилей, которые были временно вывезены на территорию государства, увеличат до года вместо существующего сейчас 6-месячного периода. Как предполагают в Кабмине, подобные инновации в нормативно-правовом регулировании методики оформления автомашин позволят улучшить и оптимизировать ситуацию с регистрацией транспортных средств.



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