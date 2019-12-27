Стало известно о срыве обновления группировки российских военных спутников

27.12.2019, 10:19, Новости дня

Обновление военной группировки спутников РФ сорвано, в ситуации разбирается специальная комиссия, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор», – передает РИА «Новости» слова Борисова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, президент Владимир Путин поручил создать комиссию, которая «не позднее 20 января должна доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ».

Членам комиссии также предстоит «выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись».

При этом виновного в срыве обновления Борисов не назвал.

Напомним, 16 мая Путин заявил об обновлении российской орбитальной группировки спутников военного и двойного назначения на 80%. Он отметил, что от способности эффективного решения задач в космосе, связанных с обеспечением безопасности, «напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Медики выяснили, что неопытные водители чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они провели исследование по этому вопросу и разработали рекомендации для профилактики развития патологии. Водители, которые редко пользуются автомобилем, а также имеющие малый стаж вождения на дороге, испытывают сильнейший стресс. Данный фактор негативно влияет на состояние органов сердечно-сосудистой системы. Медики решили найти способ снизить вредное […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика