Стало известно о срыве обновления группировки российских военных спутников

Обновление военной группировки спутников РФ сорвано, в ситуации разбирается специальная комиссия, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
«Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор», – передает РИА «Новости» слова Борисова в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, президент Владимир Путин поручил создать комиссию, которая «не позднее 20 января должна доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ».
Членам комиссии также предстоит «выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись».
При этом виновного в срыве обновления Борисов не назвал.
Напомним, 16 мая Путин заявил об обновлении российской орбитальной группировки спутников военного и двойного назначения на 80%. Он отметил, что от способности эффективного решения задач в космосе, связанных с обеспечением безопасности, «напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета».
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