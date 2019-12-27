Участник штурма дворца Амина рассказал о подготовке тайной операции в Афганистане

Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о подготовке, которую прошел советский спецназ перед тайным штурмом дворца Амина в Кабуле.

Как рассказал Турсункулов в интервью газете ВЗГЛЯД, «мусульманский батальон», в который вошли таджики, узбеки, туркмны, был сформирован в 1979 году по просьбе афганского правительства. Подготовка отряда проходила в городе Чирчик в Узбекистане и, по словам Турсункулова, было очень тяжелой.

«Я, честно говоря, даже не думал, что может быть так тяжело. Даже я, окончивший десантное училище, имевший спортивные разряды по бегу и самбо, и то выматывался к концу дня. … Представьте себе переходы на 25-30 километров по жаре и местности, где воды, пригодной для питья просто нет. А еще большое количество кусачих насекомых, от которых ни днем, ни ночью не было покоя», – вспомнил полковник, добавив, что благодаря такой подготовке спустя семь месяцев из «неуклюжих солдатиков» его подчиненные превратились в настоящих бойцов.

По окончании подготовки военных перебросили на аэродром Баграм в Афганистан. Советский спецназ получил форму афганской армии и выдавал себя за ее военнослужащих, призванных из северных провинций. При этом военным строго запрещено общаться с афганцами.

18 декабря 1979 года военных передислоцировали к дворцу Тадж-Бек на окраине Кабула. «Поселили нас в недостроенных казармах без стекол. Спали на двухъярусных кроватях. Оконные проемы затянули плащ-палатками. Обогревались буржуйками. Ночи очень холодные, снежные. Только здесь мы по достоинству оценили тепло нашей формы одежды их верблюжьей шерсти, и тепло наших таких же одеял», – вспомнил полковник.

Турсункулов рассказал, что от военных долго скрывали, что охрана дворца Амина в Кабуле – только легенда и на самом деле спецназу придется решать другую задачу.

«27 декабря неожиданно организовали баню. Выдали чистое белье. Примерно после обеда небольшую группу офицеров, в числе которой был и я, собрали на втором этаже. Здесь высокий худощавый человек, одетый в такую же форму, как и у нас, начал нам рассказывать о том, что происходит в Афганистане, о том, что Амин и его окружение устранило большое количество людей, рассказывал об охране дворца… Далее нам поставили задачи, а мы довели их до рядовых исполнителей», – рассказал полковник.

По его словам, первое время на лицах подчиненных, которые считали, что они должны охранять дворец, было полное непонимание. «Я также поставил задачу изготовить белые нарукавные повязки из подручных материалов – бинтов, просто кусков белой материи. Также довел до всех пароль опознавания свой-чужой: «Миша» – «Яша», – рассказал Турсункулов

Он также обратил внимание подчиненных, что их основной задачей является довести дополнительный десант до дворца, а потом никого не впускать и не выпускать без пароля и отзыва, а также без наличия белой повязки на рукаве. После этого Турсункулов повел подчиненных в бой.

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