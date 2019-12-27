Стало известно о ребенке Билана и о его свадьбе с иностранкой

Когда артист впервые приехал на международный музыкальный конкурс «Евровидение», то журналисты везде трубили, что знаменитость то и дело появляется на публике в обществе некой симпатичной девушки. По некоторым заверениям, певец даже хотел сделать ей предложение руки и сердца, однако не сложилось. По всей видимости, Диму куда больше привлекала карьера, чем семейный уют.

Впрочем, о своей личной жизни исполнитель предпочитает умалчивать, что еще больше подогревает интерес к его персоне. Злые языки нередко шепчутся между собой, что у Билана вообще нетрадиционная сексуальная ориентация, однако подтверждений тому как не было, так и нет. Кроме того, поклонников поразило недавнее признание знаменитости, что он расстался со своей девушкой и «потерял» двух детей.

В связи с этим известный таролог, финалист популярного шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов попытался заглянуть в будущее певца. Он предрек ему счастье в личной жизни, пусть и не в ближайшем будущем.

«Расклад показал, что свою настоящую любовь Дима найдет, но произойдет это очень не скоро. Пройдет примерно лет десять. Отношения приведут к брачному союзу. Есть огромная вероятность, что супруга Димы Билана будет иностранкой. По судьбе певца вижу ребенка – это будет мальчик. Что касается творчества, то все будет идти своим чередом, без резких всплесков, но и без падений», – рассказал экстрасенс о судьбе Дмитрия Билана в беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 23 Дек 2019 в 7:19 PST

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