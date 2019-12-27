«Просто загляденье»: Пугачева расцвела рядом с карапузами

Алла Пугачева много времени уделяет детям от Максима Галкина
– шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри. Королева поп-сцены старается окружить
малышей теплом, любовью и многому их научить.
Примадонна, например, отлично готовит. Она даже собственной
кухарке дает мастер-классы. Наследники помогают Алле Борисовне в приготовлении
пищи. Несмотря на юный возраст, Лиза и Гарри уже способны самостоятельно сделать
простое блюдо.
Проводит время исполнительница не только на кухне. Знаменитость
прививает детям любовь к музыке. Примадонна часто приводит чад к роялю и начинает
разучивать с ними песенки.
Рядом с крохами Алла Пугачева расцветает. Так, по крайней
мере, считают ее поклонники. В фанатском инстаграм-аккаунте, посвященном Лизе
Галкиной, опубликовали коллаж из архивных фото Примадонны. В левой части кадра артистка держит на руках еще совсем маленькую Лизу, в правой – карапуза
Гарри.
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На снимок обратили внимание поклонники Аллы Пугачевой. Фанаты
не перестают обсуждать увиденное, сообщает Пятый канал.
«Галчата-Пугачата😍 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)», «Как они похожи на аллочку💐», «Лизуха мамина. Гаря папин
пусть ростут на радость❤️❤️🙏🏻🙏🏻», «Просто загляденье. Какие
хорошенькие. И Аллочка красавица!», «Алла здесь очень красивая!», «Солнышки,
вот ради чего стоит жить!!!! Здоровья Вам!!!!», «Какие же вы молодцы, что
наплевали на все условности и пересуды и получили этих прекрасных два подарка»,
– пишут поклонники Аллы Пугачевой.
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