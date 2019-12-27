«Просто загляденье»: Пугачева расцвела рядом с карапузами

Алла Пугачева много времени уделяет детям от Максима Галкина

– шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри. Королева поп-сцены старается окружить

малышей теплом, любовью и многому их научить.

Примадонна, например, отлично готовит. Она даже собственной

кухарке дает мастер-классы. Наследники помогают Алле Борисовне в приготовлении

пищи. Несмотря на юный возраст, Лиза и Гарри уже способны самостоятельно сделать

простое блюдо.

Проводит время исполнительница не только на кухне. Знаменитость

прививает детям любовь к музыке. Примадонна часто приводит чад к роялю и начинает

разучивать с ними песенки.

Рядом с крохами Алла Пугачева расцветает. Так, по крайней

мере, считают ее поклонники. В фанатском инстаграм-аккаунте, посвященном Лизе

Галкиной, опубликовали коллаж из архивных фото Примадонны. В левой части кадра артистка держит на руках еще совсем маленькую Лизу, в правой – карапуза

Гарри.

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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 25 Дек 2019 в 11:15 PST

На снимок обратили внимание поклонники Аллы Пугачевой. Фанаты

не перестают обсуждать увиденное, сообщает Пятый канал.

«Галчата-Пугачата😍 (здесь и

далее орфография

и пунктуация

авторов сохранены.

– Прим. ред.)», «Как они похожи на аллочку💐», «Лизуха мамина. Гаря папин

пусть ростут на радость❤️❤️🙏🏻🙏🏻», «Просто загляденье. Какие

хорошенькие. И Аллочка красавица!», «Алла здесь очень красивая!», «Солнышки,

вот ради чего стоит жить!!!! Здоровья Вам!!!!», «Какие же вы молодцы, что

наплевали на все условности и пересуды и получили этих прекрасных два подарка»,

– пишут поклонники Аллы Пугачевой.

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