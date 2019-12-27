Правительство Украины намерено ввести программу прямого госфинасирования для топ-спортсменов

С 2021 года украинские топ-спортсмены, возможно, получат прямое финансирование от государства. 26 декабря об этом телеканалу Xsport рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин.

«Думаем, с 2021 года заработает индивидуальная поддержка топ-100 спортсменов. Они будут определяться по мировому рейтингу, по результатам. Они будут получать прямое финансирование на те программы, которые они сами себе выбирают. То есть деньги будут выделять напрямую им, а не на спорт, не на федерации», – заявил он.

В декабре в связи с возможным срывом подготовки украинских спортсменов к Олимпиаде 2020 в Токио разгорелся скандал.

Из-за недостатка финансирования 18 декабря спортивные федерации по олимпийским видам спорта обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и заявили о возникшей задолженности за услуги, полученные в 2019 году.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 23 декабря заявил, что выплаты возобновлены, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил, что долги закроют 26 декабря.

27 декабря Министерство финансов заявило, что долги перед спортсменами погашены, а на подготовку и участие украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года выделят 1,4 млрд грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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