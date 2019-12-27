Избиение военнослужащей в Одесской области. Правоохранители открыли уголовное производство

По факту избиения военнослужащей Натальи Кулиш в воинской части А3438, которая находится в селе Красноселка Лиманского района Одесской области, правоохранители открыли уголовное производство, сообщила 26 декабря «Украинская служба информации».

Производство открыто по ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак рассказал, что по факту инцидента военная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины начали служебное расследование.

По словам замминистра, был зафиксирован факт «неуставных взаимоотношений» между военнослужащими Верой Загороднюк и Кулиш, в результате последняя находится в Военном госпитале в поликлинике лечебно-челюстной хирургии. Также ей необходимо вставить два зуба.

«Я сейчас разговаривал с руководителем Военного оперативного командования «Юг» и мы примем необходимые решения, касающиеся лиц командования воинской части, в том числе и Загороднюк», – добавил Руснак.

Сама Кулиш рассказывала журналистам две версии произошедшего. Согласно одной из них, 14 декабря она поругалась с Загороднюк из-за пошива тентов для машин, другой причиной женщина назвала ее открытый устный протест против коррупции в части А3438. В частности, женщина заявила о хищении сухпайков.

Руснак отметил, что сотрудники НАБУ занимаются именно показаниями Кулиш по поводу хищения сухих пайков, сообщает «Радіо Свобода».

«Избили, наверное, за то, что знаю много о коррупции. Сухпайки выдают без документов, гражданские повара выносят продукты с кухни, военнослужащие работают не по своим должностям. Я, например, выполняла строительные работы, хотя служу в должности повара», – заявила Кулиш.

В пресс-службе военной прокуратуры Одесского гарнизона проинформировали, что дело также расследует Государственное бюро расследований.

Кулиш сказала журналистам, что ей пообещали, что давления, угроз и постоянных допросов больше не будет, а выбитые зубы ей восстановят за бюджетные деньги.

Военнослужащая также обвинила двух офицеров в покрытии преступлений: подполковника Дмитрия Ангелюка – в коррупции, а старшего лейтенанта Михаила Савича – в игнорировании ее избиения.

Представитель оперативного командования «Юг» заявил журналистам, что в течение двух суток в воинской части проходило служебное расследование, которое не подтвердило слова Кулиш.

«Почему она это сделала? Личное оскорбление, недовольство. Военнослужащая подала документы о переводе в другой род войск и, может, думала, что это ускорит процесс. Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было. Подтверждается только факт словесной перепалки», – заявил представитель оперативного командования, который не представился.

Он также утверждает, что к приготовлению пищи Кулиш не имела отношения, а готовит для части обычное коммерческое предприятие.

Министр обороны заявлял, что взял это дело под личный контроль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики выяснили, что неопытные водители чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они провели исследование по этому вопросу и разработали рекомендации для профилактики развития патологии. Водители, которые редко пользуются автомобилем, а также имеющие малый стаж вождения на дороге, испытывают сильнейший стресс. Данный фактор негативно влияет на состояние органов сердечно-сосудистой системы. Медики решили найти способ снизить вредное […]