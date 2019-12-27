«Нафтогаз» досрочно выплатил в бюджет 13 млрд грн дивидендов и налогов – Коболев

26 декабря НАК «Нафтогаз України» досрочно перечислил в госбюджет 13 млрд грн дивидендов и других налоговых платежей. Об этом в Facebook сообщил глава НАК Андрей Коболев.

«Мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники», – написал он.

Он сообщил, что НАК выплатил дивиденды, выполняя распоряжение Кабмина.

Соответствующий документ №1339-р от 26 декабря «О решении общего собрания акционерного общества НАК «Нафтогаз України» опубликован на сайте правительства.

В распоряжении сказано, что «Нафтогазу» поручено не позднее 27 декабря направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

По состоянию на 25 декабря с начала года группа «Нафтогаз» заплатила в бюджет более 103,8 млрд грн, отметил Коболев.

Нафтогаз – не лише найбільша компанія, яка належить нашій державі. Ми також соціально відповідальна компанія, яка несе… Posted by Andriy Kobolyev on Neljapäev, 26. detsember 2019

«Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы», – подытожил он.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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