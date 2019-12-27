«Нафтогаз» досрочно выплатил в бюджет 13 млрд грн дивидендов и налогов – Коболев

26 декабря НАК «Нафтогаз України» досрочно перечислил в госбюджет 13 млрд грн дивидендов и других налоговых платежей. Об этом в Facebook сообщил глава НАК Андрей Коболев.
«Мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники», – написал он.
Он сообщил, что НАК выплатил дивиденды, выполняя распоряжение Кабмина.
Соответствующий документ №1339-р от 26 декабря «О решении общего собрания акционерного общества НАК «Нафтогаз України» опубликован на сайте правительства.
В распоряжении сказано, что «Нафтогазу» поручено не позднее 27 декабря направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.
По состоянию на 25 декабря с начала года группа «Нафтогаз» заплатила в бюджет более 103,8 млрд грн, отметил Коболев.
Нафтогаз – не лише найбільша компанія, яка належить нашій державі. Ми також соціально відповідальна компанія, яка несе…
Posted by Andriy Kobolyev on Neljapäev, 26. detsember 2019
«Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы», – подытожил он.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Медики выяснили, что неопытные водители чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они провели исследование по этому вопросу и разработали рекомендации для профилактики развития патологии. Водители, которые редко пользуются автомобилем, а также имеющие малый стаж вождения на дороге, испытывают сильнейший стресс. Данный фактор негативно влияет на состояние органов сердечно-сосудистой системы. Медики решили найти способ снизить вредное […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Как растят «идеальное» общество для «прекрасной России будущего» / 1 декабря
- Президент Литвы – Зеленскому: Мы хотим, чтобы вы не шли на уступки, которые могут навредить Украине / 27 ноября
- Мнение: Право выбора / 12 декабря
- В Китае продемонстрировали новый кроссовер Jetta VS7 / 25 ноября
- Срочно: приходят сообщения о закрытии Крымского моста / 11 декабря
- Мнение: Запашный: палками футбольных фанатов! / 6 декабря
- Наука: Как приручить человека? Генетики нашли способ / 19 декабря
- Герои-гаишники кинулись спасать людей в ходе стрельбы в Москве / 19 декабря