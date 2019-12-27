Сутки на Донбассе. 17 обстрелов боевиков, один украинский военный ранен

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь вблизи Невельского, Красногоровки, Васильевки, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – в районе Пивденного, Новгородского, Крымского, Троицкого, Старого Айдара, Травневого, Шумов, Орехово.

С начала новых суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Гладосово, потерь у украинской стороны нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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