Топовый хетчбэк Lada XRAY стал дороже

Отечественные специалисты сообщили об удорожании топовой комплектации отечественного хетчбэка LADA XRAY.

В частности, теперь покупателям доступны модификации Luxe/Prestige на 3 тысячи рублей дороже. В данной комплектации предполагается использование 1,6-литрового бензинового двигателя с мощностью 106 л.с., а также механической трансмиссии. Стоимость хетчбэка достигла 800 тысяч рублей. В более продвинутом исполнении автомобиль имеет 1,8-литровый агрегат на 122 л.с. мощности с механической коробкой передач и ценником 826 тысяч рублей.

В самом продвинутом варианте Luxe/Prestige использовали аналогичный мотор, однако уже задействовали автоматическую трансмиссию. В данной модификации стоимость автомобиля достигла 850,9 тысяч рублей. Что касается остальных версий, то они продаются по прежним ценам.

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