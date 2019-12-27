В Сети опубликовали снимки нового кроссовера Hyundai Tucson

В Сети стали доступны фотографии обновленного кроссовера Hyundai Tucson, который впервые продемонстрировали без использования защитного камуфляжа.
Вместе с тем эксперты уличили новинку в повторении стиля от ранее продемонстрированного кроссовера Hyundai Palisade, который имеет схожую головную оптику, задние фонари и ряд других деталей. Однако распознать новый кроссовер Tucson можно по форме решетки радиатора, бамперам. Паркетник получит агрессивное исполнение, которое часто применяют в современных моделях.
Напомним, под капотом кроссовера Tucson установят 2,5-литровый бензиновый агрегат, однако его мощность пока не указывается. В числе достоинств модели следует указать 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Выпуском новинки займутся на заводе в США.
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