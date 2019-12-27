Евгения Медведева лишилась самого дорогого

В четверг, 26 декабря, на запасной арене «Кристалл» в Красноярске

проходила тренировка чемпионата России. В это время спортсменка повредила ботинок.

Эту информацию подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Но он уточнил, что это никак не повлияет на участие Медведевой в турнире.

«Да, какая-то проблема (с ботинком) существует. Пока об этом (снятии с чемпионата) речи не идет», – заявил Горшков в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Евгения, несмотря на всю серьезность ситуации, быстро сориентировалась. Чемпионка успела приобрести новые коньки.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 2 Дек 2019 в 6:34 PST

Отметим, короткую программу фигуристки откатают сегодня, 27 декабря. Она начнется в 15:30 по московскому времени.

Напомним, недавно фигуристка поделилась своими глубокими переживаниями из-за атаки хейтеров после ее перехода из команды Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Как писали ранее «Дни.ру», Медведева призналась, что ей было очень страшно первое время.

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