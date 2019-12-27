«Беременную» жену Меньшикова вывели на чистую воду

Олег Меньшиков довольно редко говорит о своей личной жизни. Как нередко отмечали его коллеги, артист предпочитает не допускать в свои дела посторонних и всячески скрывает излишние подробности от любопытных глаз. Сейчас звезда отечественной сцены живет со своей молодой супругой Анастасией Черновой. Пара поженилась еще в 2005 года, однако потомство так и не завели.

Стоит ли говорить, что когда по Сети прошел слушок, будто бы жена Олега беременна, то поклонники чуть ли не на ушах стояли? Поводом послужил выход супружеской четы в свет. Меньшиков вместе со своей благоверной появились на премьере фильма Федора Бондарчука. Любопытно, что для светского мероприятия Чернова выбрала свободное черное платье. Разумеется, фанаты тотчас же приписали 36-летней женщине беременность.

Впрочем, не все поверили в то, что жена артиста действительно находится в интересном положении. Известный таролог и финалист популярного шоу на телеканале ТНТ «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов попытался с помощью карт выяснить, действительно ли у актера скоро появится наследник.

«Часто знаменитости идут на определенные поступки для того, чтобы привлечь к себе внимание, или чтобы воспламенить угасающий интерес. Я не думаю, что в случае с 59-летним актером Олегом Меньшиковым и его 36-летней супругой, которые спровоцировали слухи о том, что они скоро станут родителями, в этом есть необходимость», – заявил экстрасенс, тем самым аккуратно намекнув, что Анастасия может пытаться заработать популярность на теме беременности.

«Поводом для слухов стало то, что жена актера Анастасия стала появляться на публике в мешковатых нарядах. Правда ли, что она действительно беременна? Карты сказали однозначно – нет, не правда», – сказал таролог в интервью изданию Teleprogramma.pro.

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Публикация от ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ.RU (@olegmenshikov.ru) 25 Дек 2019 в 11:16 PST

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