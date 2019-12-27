Названы вероятные причины выкатывания самолета на грунт в Шереметьево

Выкатывание самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва – Самара на грунт в московском аэропорту Шереметьево могло произойти из-за скользкой рулежной дорожки или неработающих огней на ней, рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Рассматриваются две версии: скользкая рулежная дорожка и неработающие огни рулежной дорожки», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, ранее в пятницу в экстренных службах сообщили, что пассажирский самолет «Суперджет» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.





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