В Казахстане упал пассажирский самолет, 14 погибших

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого было 95 пассажиров. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

На данный момент известно о 14 погибших. Среди жертв крушения – председатель совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.

По данным издания «Inform Бюро», в разные больницы доставили восемь детей в сознании с политравмами, пять взрослых с политравмами и 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

ВИДЕОВидео: informburo kz / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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