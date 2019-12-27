Рябошапка: Офис генпрокурора заработает 2 января, такой институции, как ГПУ, больше не будет

26 декабря во время брифинга в Киеве генеральный прокурор Украины заявил, что за последние 2,5 месяца в ведомстве провели «полную очистку», сообщает УНИАН.

«Нам удалось трансформировать этот институт в Офис генерального прокурора. Уже официально опубликовано сообщение о начале работы Офиса генпрокурора со 2 января. Такой институции, как Генеральная прокуратура Украины, в истории нашего государства не будет. Это уникальный и исторический момент», – сказал он.

Рябошапка напомнил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров.

«Это, собственно, те 610 прокуроров, кому предложено перейти в Офис генпрокурора и кому предложены должности в новом Офисе генпрокурора», – сказал он.

«Из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать только 1,5 тыс. То есть тысяча работников, прокуроров – это те должности, которые были сокращены в новом офисе, и за последнее время мы не заметили, чтобы ГПУ начала работать хуже, несмотря на такое большое сокращение штата», – отметил Рябошапка.

По его словам, с 20 января начнется отбор в Офис генпрокурора на вакантные должности.

«Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добропорядочными, но которые не имеют прокурорского опыта, с тем чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры, с тем чтобы новая прокуратура имела новый толчок, новый импульс в своем развитии. Немногим более 200 вакансий есть, и мы постепенно будем их заполнять через рекрутинговый процесс», – подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что вакансии будут заполняться с помощью процедуры, которая будет полностью соответствовать процедуре аттестации.

«Те прокуроры, которые прошли аттестацию, и те, кто будет нанят, к ним будут одинаковые правила и одинаковое отношение», – сказал Рябошапка.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

Законопроект подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года. Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине будет сокращено с 15 тыс. до 10 тыс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые начнут действовать после начала работы Офиса генпрокурора.

23 сентября закон о реформе прокуратуры подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В этот же день документ вернулся в парламент с подписью президента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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