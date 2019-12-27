МВД Украины инициирует ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения

Министерство внутренних дел инициируют увеличение штрафов для водителей за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности. Об этом 26 декабря рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД подготовили пакет законопроектов об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В частности, предлагается увеличить размеры штрафов:

за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч — 3 400 грн (сейчас 510 грн);

за оставление места ДТП — 3 400 грн (сейчас 255 грн), а также предусмотреть возможность лишения права управлять транспортными средствами на полгода;

за управление авто лицом, не имеющим на это права, — 10 200 грн (сейчас 510 грн).

«Важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в уголовные проступки. Если наезд на человека было совершено водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше», – рассказали в пресс-службе.

Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

«Система фото- и видеофиксации превышения скорости пока работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на пяти проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тысячи случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима», – рассказал он.

За 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тыс. ДТП, из которых более 21 тыс. – с пострадавшими. Травмировано более 26 тыс. человек. Погибло 2716 человек. Составлено 96 тыс. административных материалов за управление машиной в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, сообщили в ведомстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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