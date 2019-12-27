Немецкие СМИ: «Агента ГРУ» в Германии выдал неоплаченный штраф за превышение скорости

Немецкий таблоид Bild пишет, что второй высланный из Германии российский дипломат якобы работал на российскую разведку. К такому выводу издание пришло, изучив неоплаченный штраф, выписанные дипломату за превышение скорости.

«Bild стало известно: второй высланный «дипломат» также работает на российскую военную разведку ГРУ. Его имя: Андрей Александрович Комаров, возраст: 43 года», пишет ИноПресса.

По данным издания, «агент ГРУ» с супругой переехал в немецкую столицу в сентябре 2017 года. Таблоид заверяет, что Комарова «замаскировали при посольстве под видом «атташе» который официально никак не был связан с российской армией». Однако, считает Bild, Комаров якобы в 2015 и 2016 годах проходил обучение в ГРУ в Москве. При этом, пишет издание, «фотографий и подробной информации о нем нет, что указывает на высокую степень конфиденциальности в отношении Комарова».

«На след агента Bild и партнер издания по расследованию вышли благодаря неоплаченной штрафной квитанции от октября 2015 года. Штраф за превышение скорости на сумму 3 тыс. рублей был отправлен Комарову по адресу Хорошевское шоссе, 76Б в Москве, где он, согласно квитанции, был зарегистрирован», пишет таблоид. По его данным это здание якобы «принадлежит российской службе военной разведки ГРУ и находится непосредственно рядом с ее штаб-квартирой».

«Также и оба мужчины, совершивших покушение с использованием яда нервно-паралитического действия в Солсбери, были, согласно их паспортным данным, временно зарегистрированы по этому адресу», добавляет Bild.

Ранее Bild опубликовало материал, в котором утверждается: одним из высланных из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине Евгений Суцкий, которого издание называет сотрудником главного управления Генштаба РФ (ранее – ГРУ). Bild писал, что Суцкий якобы вербовал чиновников для лоббирования проекта «Северный поток – 2».

Кроме того, немецкие правоохранители заявили, что к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили якобы причастны российские спецслужбы. К такому выводу следователи пришли, изучив татуировки на теле подозреваемого в убийстве.

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