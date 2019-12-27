Американские ученые подтвердили естественное происхождение минерала в австралийском метеорите

Уэддербернский метеорит из Австралии долгое время был загадкой для специалистов из-за необычного состава. Теперь американские исследователи подтвердили естественное происхождение минерала, сделав анализ космического объекта.
Раньше считалось, что эдскоттит, который является формой карбида железа, не существует в природе. В составе метеорита кроме следов золота и различных соединений находился этот минерал вместе с другими уникальными аналогами.
По словам космохимика Эдварда Скотта, минералогическая ассоциация не хотела включить новинку в каталог, но она уже была синтезирована в лаборатории. После проведенных исследований стало известно, что эдскоттит после формирования в ядре древней планеты попал в космос из-за бомбардировки ее поверхности астероидами, после чего упал на Землю в составе метеорита.
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