Юрий Лоза о призывающей «не рожать в нищей стране» Водонаевой: «Пирожок ни с чем»

Отечественная телеведущая и блогер, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева призвала «не рожать в нищей стране». Известный эстрадный исполнитель Юрий Лоза прокомментировал высказывание, посоветовав не обращать внимание на слова «пирожка ни с чем».

Алёна Водонаева недавней публикацией в соцсети в очередной раз спровоцировала скандал. В этот раз телеведущая обсуждала ситуацию в «нищей и жадной стране», выражая непонимание, как семьи могут иметь больше одного ребёнка и при этом давать всё необходимое. По мнению Водонаевой, рожают либо обеспеченные люди, либо «быдло». О вторых блогер говорит, что количество детей продиктовано не любовью к ним, а «жаждой секса».



Юрий Лоза в эфире радио «Комсомольская правда» возмутился высказываниями Алёны Водонаевой. Исполнитель говорит, что она представляет из себя «пирожок ни с чем» и не делает ничего полезного, поэтому вряд ли имеет право обсуждать столь серьёзную тему и призывать людей иметь или не иметь много детей.

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