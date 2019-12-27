Беременная супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку

Известная российская модель и третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко на странице в Instagram обнародовала новое фото, показав сломанную руку. Беременная жена спортсмена пояснила о приближающемся «дне X», в связи с которым её жизнь больше похожа на «соревнования с препятствиями».

С фиксирующей повязкой на левой руке Анастасии Костенко придётся ходить около трёх недель. Модель признаётся, что полученный перелом заставил её сделать выводы и перестать торопиться. В ожидании родов супруга Дмитрия Тарасова постарается «не опережать время» и удачно «дойти до финиша». Костенко рассказала, что травма заставила её плакать от боли и тогда полуторагодовалая дочь Милана очень переживала, жалела и целовала маму.



Кстати, в клинике Анастасия Костенко заметила немало беременных женщин с различными травмами. Модель призвала будущих мам быть осторожнее, задумываться не только о своём здоровье, но и о безопасности ребёнка.

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