Таллин отказался менять позицию по Sputnik

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся «давлению» иностранных государств и не изменят позиции по Sputnik Эстония.

«Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, касающихся беспристрастного применения закона на территории Эстонской Республики. Что касается Sputnik, то эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины», – написал Рейнсалу в Facebook.

Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал действия властей Эстонии «удивительным цинизмом» и пообещал поддержать агентство, а также принять дополнительные меры по урегулированию ситуации.

Позже источник сообщил, что за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ будет вынуждена принять ответные жесткие меры, если власти Эстонии продолжат притеснять журналистов агентства «Sputnik Эстония».

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